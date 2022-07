Online dal 25 luglio 2022

(Palermo, 25 Lug 22) Attivo da oggi su www.ampcapogallo-isola.it il nuovo sito web dell'Area Marina Protetta Capo Gallo Isola delle Femmine. Sviluppato in responsive design, per la miglior consultazione da PC, tablet e smartphone, mostra contenuti orientati alla fruizione dell'AMP, con le attività consentite e vietate nelle diverse zone, con una mappa interattiva che mostra le zone A, B e C dell'Area Marina Protetta, ed i 7 campi boa allestiti per la stagione estiva, con 45 gavitelli per l'ormeggio di natanti ed imbarcazioni fino a 24 m. LFT., ed un sistema di prenotzione online degli accessi all'AMP, limitati ad un massimo di 135 unità ormeggiabili al giorno.

Il sito sarà sviluppato con ulteriori contenuti nelle prossime settimane, ma fin d'ora vi auguriamo buona navigazione, virtuale e concreta!