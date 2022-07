Area Marina Protetta Capo Gallo - Isola delle Femmine

Online dal 25 luglio 2022

(Palermo, 25 Lug 22) E' da oggi possibile richiedere online il permesso di accesso all'AMP per la navigazione e ormeggio in Zona B, l'ormeggio in Zona C, e l'ancoraggio in Zona C.



I permessi di accesso, concessi nel numero massimo di 135 al giorno (3 unità per ognuna delle 45 boe disponibili nell'AMP), sono riservati esclusivamente alle unità da diporto impiegate al solo scopo ludico e ricreativo, con esplicita esclusione di ogni altra attività e/o finalità a scopo di lucro (es. locazione di unità da diporto, noleggio occasionale, ecc.)



La semplice procedura comporta:

l'autodichiarazione sul sito dell'AMP da parte dell'interessato, con i suoi dati e con le caratteristiche dell'unità navale utilizzata l'addebito online di una carta di credito sui server sicuri di PayPal, per:

10 euro (accesso giornaliero - natanti fino a 6 m. LFT)

15 euro (accesso giornaliero - natanti da 6 a 10 m. LFT)

20 euro (accesso giornaliero - imbarcazioni tra i 10 e i 24 m. LFT) lo scarico del permesso in formato PDF dal sito dell'AMP, a cui i server PayPal reindirizzeranno, dopo l'addebito online.

Il PDF così acquisito potrà essere stampato o mostrato sullo schermo del proprio portatile, tablet o smartphone alla richiesta delle autorità incaricate del controllo.