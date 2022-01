Selezione n. 2 operatori volontari di Servizio Civile presso l'AMP Regno di Nettuno

(Ischia, 27 Gen 22)

Tutte le informazioni utili per la presentazione delle domande sono consultabili ai seguenti link:

- BANDO

- PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere trasmesse esclusivamente online tramite la piattaforma ministeriale DOL (Domanda On Line) - https://domandaonline.serviziocivile.it, per accedere alla quale è necessario che i candidati siano dotati dello SPID (Servizio Pubblico di Identità Digitale).

Il termine per l'invio delle domande è il giorno giovedì 10/02/2022 (ore 14.00)

Scadenza 10/02/2022