PER PRENOTARE I SERVIZI, SEZIONE SPERIMENTALE PER LA CHIAIA A PROCIDA

(Procida, 12 Ago 22) L'area marina protetta Regno di Nettuno diventa sempre più "tecnologica": per agevolare la fruizione dei servizi da parte di diportisti e operatori, in un'ottica di trasparenza e inderogabile rispetto delle norme, è disponibile sugli store Android e Apple la app "BlueDiscovery", scaricabile su dispositivi mobili: consentirà di chiedere e ottenere autorizzazioni da remoto – e dunque evitando file allo sportello - per alcune delle attività consentite nelle varie zone dell'area marina protetta, previo pagamento online dei diritti di segreteria.In via del tutto sperimentale la App, la cui interfaccia grafica è molto user-friendly, ha una sezione ad hoc dedicata alla baia della Chiaia di Procida: gli avventori non residenti che scaricheranno l'applicazione per prenotarsi dovranno aver preventivamente acquisito un codice di prenotazione presso i ristoranti o le ditte di trasporto marittimo. La App fornirà inoltre al visitatore in maniera semplice e veloce tutte le informazioni, le raccomandazioni e le regole da seguire durante la sua visita all'area marina protetta.

PER ANDROID:https://play.google.com/store/apps/details...PER APPLE iPHONE:https://apps.apple.com/it/app/bluediscovery/id1576167757