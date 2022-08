Modifica al Disciplinate Integrativo al R.E.O. annualità 2022

(Ischia, 12 Ago 22) Con nota del Ministero della Transizione Ecologica n. 97408 del 04.08.2022 è stata trasmessa approvazione di modifica agli artt. 6 e 12 del Disciplinare Integrativo 2022 al fine di consentire l'ancoraggio delle navi da diporto in zona C per contingentare la pressione turistica e preservare gli habitat sensibili.

Le zone individuate sono quattro e delimitate dai vertici le cui coordinate sono elencate nel documento di DEROGA AL DISCIPLINARE e meglio evidenziate nella mappa collegata.

Le richiestedi autorizzazione saranno inviate attraverso un AGENTE RACCOMANDATARIO MARITTIMO.

Allegati