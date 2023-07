"BlueDiscovery" consentirà di chiedere e ottenere autorizzazioni da remoto semplificando le modalità di richiesta per alcune delle attività consentite nelle varie zone dell'area marina protetta

(Forio, 01 Lug 23) BlueDiscovery è stata sviluppata dalla Blue Thread srl in collaborazione con l'Area Marina Protetta. La corrente versione della App offre al turista ed alla comunità locale la possibilità di richiesta, pagamento e rilascio delle autorizzazioni per ancoraggio e pesca sportiva all'interno dell'Area Marina Protetta Regno di Nettuno direttamente dalla App e senza la necessità di recarsi agli uffici della AMP. E' prevista infine la possibilità di estendere le funzionalità nelle prossime versioni della App, per consentire anche il rilascio delle altre autorizzazioni per il turista e per la comunità locale e per la futura gestione dei punti di ormeggio per il diporto.

Il link per scaricare l'app:

ANDROID https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.bluethread.bluediscovery

APPLE https://apps.apple.com/it/app/bluediscovery/id1576167757