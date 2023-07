(Ischia, 11 Lug 23) A volte ritornano, soprattutto se sappiamo proteggerli: i capodogli sono tra i più straordinari animali che popolano la nostra area marina protetta. Una zona pelagica è stata pensata proprio per loro e per gli altri cetacei. Nei giorni scorsi gli amici di Oceanomare Delphis Onlus ci hanno raccontato che un esemplare, in particolare, sembra essersi affezionato a Ischia: era stato avvistato per la prima volta nelle acque intorno l'isola d'Ischia a maggio del 2009, successivamente a luglio del 2019 e poi di nuovo a febbraio del 2021. Quest'anno Salvatore è tornato nelle nostre acque e il team di Oceanomare lo ha incontrato il 23 e il 24 maggio scorsi.Il nostro gruppo di ricerca è riuscito a riconoscerlo grazie alla cosiddetta fotoidentificazione: ciascuna coda ha i suoi speciali segni di riconoscimento. E se anche voi siete affascinati da questi splendidi animali, condividete e aiutateci a raccontare la meraviglia del regno di Nettuno!