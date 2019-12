L'AMP affianca due Master sui temi connessi ad ambiente e mare

(Pineto-Silvi, 20 Dic 19) Dopo molti anni di esperienza di affiancamento del Master GeSloPAN dell'Università di Teramo e dopo aver ospitato presso la propria sede molti giovani per stage e tirocini provenienti da tutte le Univeristà italiane, i cui lavori di ricerca sono anche reperibili presso la pagina RICERCHE del sito dell'AMP, si amplia l'offerta formativa di più alto livello per chi, nella propria formazione post-laurea o per approfondimenti professionali vuole avvicinarsi al mondo del Diritto dell'Ambiente o al tema delle Risorse Ittiche. Due i Master a cui l'AMP ha offerto il proprio patrocinio e disponibilità ad ospitare le attività



Il Master di II livello in Diritto dell'Energia e dell'Ambiente (a.a. 2019/2020) dell'Università di Teramo, si propone di formare competenze giuridiche di eccellenza in materia di energia e di ambiente, attraverso lo studio teorico-pratico dei settori nei quali esse si declinano. Il sistema formativo avverte la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi. Sarà possibile svolgere attività di stage e tirocinio anche presso l'AMP Torre del Cerrano.

Informazioni: Prof. Enzo Di Salvatore, Professore di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Teramo, Coordinatore del Master in Diritto dell'ambiente e dell'energia, Colleparco - Coste S. Agostino, 64100 Teramo tel. +39.0861.266494 - Email: edisalvatore@unite.it



Il Master di II livello in Management Aree e Risorse Acquatiche Costiere dell'Università di Camerino, prepara figure professionali con competenze specialistiche nel management sostenibile delle risorse acquatiche nelle aree costiere protette (AMP,SIC,) e non protette, acquisendo inoltre conoscenze specifiche sulle tecniche di maricoltura e pesca e negli aspetti relativi alla valorizzazione, tutela e promozione delle risorse marine e delle relative filiere, anche attraverso lo sviluppo di attività legate al turismo costiero sostenibile, e nella acquisizione e gestione di finanziamenti su queste tematiche.

Il Master collabora da anni con L'AMP "Torre del Cerrano" e partecipa attivamente all'attuazione della sua CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile). In questa edizione del Master sarà messa a disposizione degli iscritti una borsa di studio a copertura parziale della tassa di iscrizione per attività di stage legate proprio allo sviluppo del turismo sostenibile nei comuni dell'AMP "Torre del Cerrano".

Informazioni: Prof. Alberto Felici, Assistant Professor School of Biosciences and Veterinary Medicine, University of Camerino, Director Master 2nd level "Management Coastal Areas and Aquatic Resources", Viale Scipioni 6, 63039 San Benedetto del Tronto (AP) - Phone: +39.0737.404903 - email: alberto.felici@unicam.it