Domenica 6 Novembre 2022, ore 9.00

(Pineto-Silvi, 03 Nov 22) Torna nell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano l'iniziativa "Insieme per il Parco Marino", giornata di pulizia di spiagge e pinete organizzata nell'AMP per il 6 novembre 2022. L'appuntamento è alle ore 9 nell'info point del Parco, nei pressi di Torre Cerrano, dove le Guide del Cerrano terranno, per i partecipanti, una lezione di educazione ambientale dal titolo "Torre del Cerrano tra storia e natura" e, a cura del WWF e dell'AMP, si parlerà del progetto Salvafratino. La giornata verrà anche dedicata al Project Networking per la tutela della costa e del mare: Life Delfi e Life Calliope, Interreg MPA Newtorks, CASCADE e NET4mPLASTIC in collaborazione con i vari partner. Referenti del Lions Club Atri Terre del Cerrano affronteranno il tema dei benefici delle passeggiate terapeutiche. Alle 10 inizierà la pulizia della spiaggia, le Guide del Cerrano forniranno indicazioni sulla raccolta e sui processi di differenziazione dei rifiuti. Si procederà quindi con l'attività di pulizia divisi in due gruppi, capitanati almeno da due guide, che partiranno uno verso il torrente Cerrano e l'altro verso il torrente Foggetta. Si interverrà nella raccolta dei rifiuti (plastica, lattine, vetro, ecc.), trasportati a riva dalle ultime mareggiate sparsi lungo la costa, gli ambienti di duna e i fossi d'acqua. L'attività è organizzata in collaborazione con i Lions Club Atri Terre del Cerrano che si occuperà di effettuare una raccolta fondi per il supermercato solidale La Formica.

L'iniziativa, dedicata anche alle famiglie e ai bambini, negli anni ha visto l'adesione delle associazioni di protezione ambientale del territorio (ASD Guide del Cerrano, ANMI Pineto, Agesci, Pros Onlus, Italia Nostra, Marevivo, Rifiuti Zero Abruzzo, Paliurus, Lega Navale Italiana sezione di Pineto, FIAB Teramo, FAI Delegazione di Teramo, Legambiente, WWF, Centro Studi Cetacei, Conalpa, Guardie Ecozoofile Nazionali, Lipu, Touring Club Italiano di Pescara, Guardie Ambientali Italicum, Guide del Borsacchio, Protezione Civile Silvi, Croce Rossa Italiana, VOPC Aquile del Parco ETS Onlus Pineto e le associazioni locali di Albergatori e Balneatori). Tutti gli amanti del mare sono invitati a partecipare. La pulizia avverrà lungo gli arenili verso Sud e verso Nord con la possibilità di lasciare le buste piene in prossimità dei sottopassi ferroviari e degli accessi all'arenile che si indicheranno alla partenza. In caso di maltempo l'iniziativa sarà rinviata a data da destinarsi.

"Dopo il successo delle giornate di pulizia organizzate in passato - dichiara il Presidente dell'AMP, Fabiano Aretusi - riproponiamo una analoga iniziativa anche nell'ottica del networking e della divulgazione delle attività dei vari progetti di cui la nostra Area Marina Protetta è partner o di cui è sito pilota per azioni e ricerche scientifiche. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra tante associazioni ambientaliste del territorio che negli anni hanno aderito e può contare su tanti cittadini sensibili a queste tematiche, questa volta grazie al Lions Club Atri Terre del Cerrano c'è anche un risvolto solidale poiché ci raccoglieranno fondi in favore del supermercato solidale La Formica. Ringrazio, a nome di tutto il cda, quanti hanno collaborato all'organizzazione di questa giornata e quanti parteciperanno".