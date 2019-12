L’assemblea dei soci di Federparchi - Europarc Italia sarà convocata a Roma per il 19 dicembre alle ore 10

24 Ottobre 2019

L’assemblea dei soci di Federparchi – Europarc Italia sarà convocata a Roma per il 19 dicembre alle ore 10 presso il Centro Congressi Cavour, in via Cavour 50/a. Il 4 dicembre, invece, si svolgerà la riunione del Consiglio Direttivo della Federazione sempre al Centro Congressi Cavour di Roma, alle ore 11.