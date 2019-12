Federparchi aderisce al manifesto per il Po

Per una visione strategica e condivisa dell'intero bacino fluviale

15 Novembre 2019

Federparchi ha aderito al “Manifesto per il Po” il cui obiettivo è sviluppare una strategia di insieme per la tutela e la sostenibilità del “grande fiume“. L’adesione è stata portata da Agostino Agostinelli, membro della giunta esecutiva della Federazione, nel corso dell’evento “Proposte concrete per il Po”, svoltosi all’interno della manifestazione UrbanPromo 2019, organizzata a Torino dall’INU, istituto nazionale di urbanistica.

Sito Manifesto per il Po