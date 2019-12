Giornata degli alberi, i parchi assorbono Co2 per 145 mln/tn l'anno

Sammuri: "I parchi urbani spesso primo contatto con la natura", 28 nov a Pantelleria

20 Novembre 2019

In occasione della Giornata nazionale degli alberi, il 21 novembre, si sottolinea il contributo delle aree naturali protette al capitale naturale del nostro Paese, anche a ridosso delle grandi città con il ruolo specifico dei parchi urbani. In Italia ci sono complessivamente 820mila ettari di boschi e foreste nel sistema delle aree protette, un patrimonio boschivo che svolge funzioni ecosistemiche fondamentali, fra queste l’assorbimento di 145 milioni di tonnellate di CO2 eq./anno.

“Le Aree urbane protette costituiscono spesso, per tante persone che vivono nelle città, il primo punto di contatto con un’area naturale - afferma il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri - vale in particolare per i bambini e i giovani. La valorizzazione e il potenziamento di tali aree, anche con pregevoli iniziative di sensibilizzazione come la Giornata nazionale degli alberi, è sicuramente una forte leva per la diffusione di una cultura ambientale che faccia capire il valore della sostenibilità e la necessità del giusto equilibrio fra uomo e natura.”

Federparchi, in quanto componente del comitato “Parchi per Kyoto”, parteciperà il 28 novembre alla piantumazione degli ultimi 1.250 alberi nell’isola di Pantelleria a conclusione della campagna “10mila alberi per Pantelleria”.