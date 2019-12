Cordoglio per la scomparsa di Sergio Tralongo direttore del parco Aspromonte

20 Novembre 2019

Il presidente, la giunta esecutiva, il direttivo e la consulta dei direttori, con Federparchi tutta, esprimono il loro cordoglio per la improvvisa scomparsa di Sergio Tralongo, direttore del Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Tralongo era un dirigente operoso e stimato in tutti i campi della sua attività e persona apprezzata per i suoi modi. La Federazione delle aree naturali protette italiana si stringe al fianco dei suoi cari a cui porge le più sentite condoglianze.