Natura Salute Ambiente, a Roma il 18 dicembre al Campus Bio-Medico, "Parco e One Health, sfide e alleanze per benessere e sostenibilità"

Incontro sul rapporto fra aree protette e salute promosso da Federparchi, Campus BioMedico e Roma Natura

25 Novembre 2019

Il contatto con la natura rappresenta uno straordinario strumento per aiutare il benessere delle persone e stimola l'attività fisica che, a sua volta, garantisce benefici per la salute, soprattutto in termini di prevenzione. I parchi costituiscono il punto di incontro ottimale fra uomo e natura fornendo opportunità di benessere. Mettere a fuoco il rapporto fra salute ed ecosistemi con il ruolo che svolgono le aree naturali protette, è lo scopo dell’incontro organizzato da Federparchi, Università Campus Bio-Medico di Roma e l’Ente Regionale RomaNatura, che si svolgerà il 18 dicembre a Roma, presso l’Ateneo del Campus Bio-Medico, nella Riserva Naturale Decima Malafede, dal titolo “Parco & One Health. Sfide e alleanze per benessere e sostenibilità”.

Durante il convegno sarà approfondito il concetto di “One Health”, un approccio riconosciuto da OMS, FAO, OIE e da Unione Europea e Stati Uniti, che promuove l'applicazione di un metodo multidisciplinare ed intersettoriale che considera la stretta correlazione tra salute dell’uomo, benessere degli animali e contesto ambientale. Verrà inoltre affrontato il tema della gestione e visione complessiva del territorio, della fruizione del verde e della valorizzazione delle aree naturali anche in relazione al benessere del cittadino e della comunità con esternalità positive sui servizi e sulla riqualificazione delle periferie.

Al convegno parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, docenti e ricercatori universitari, esponenti del mondo scientifico nazionale ed internazionale, architetti ed esperti di urbanistica e landscaping.

QUI LINK PER LA REGISTRAZIONE