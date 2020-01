Sammuri su La Stampa: fare sistema e rafforzare la rete delle aree protette

Aumentare i fondi per le Aree Marine Protette e i parchi regionali, riattivare il pirnao triennale dei parchi

10 Gennaio 2020

Rilanciare la rete delle aree protette rafforzando le AMP, i parchi regionali e riattivando il "piano triennale" per connettere al meglio il sistema dei parchi. Il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri torna, con un articolo su La Stampa, sulla necessità di fare rete per il network delle aree protette e aumentare i fondi, soprattutto per le realtà più deboli, perché “il sistema dei parchi naturali da sempre contribuisce alla tutela degli ecosistemi e sperimenta al suo interno modelli di sviluppo sostenibile, una funzione che acquista ancora più valore alla luce dei mutamenti climatici in atto. Per questo motivo il 2020 sarà l’anno dei “Parchi per il Clima”, uno slogan e un logo che rappresentano un programma di lavoro per il 2020 e che riguarderanno, oltre alla missione fondamentale della conservazione, soprattutto il turismo sostenibile, la mobilità dolce, i parchi periurbani, gli acquisti verdi, il programma “parchi plastic free” e tanto altro.”

Link all’articolo de LaStampa