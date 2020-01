Conservare la biodiversità agricola nei Parchi, seminario a Roma 21 gennaio

Esperienze a confronto per la tutela delle risorse fitogenetiche

17 Gennaio 2020

Dalla conservazione delle risorse fitogenetiche alla gestione comunitaria della biodiversità: la gestione dinamica dell’agrobiodiversità (in situ e on farm ) può essere un importante complemento agli sforzi di conservazione ex situ in quanto permette l’adattamento evolutivo delle piante esposte a diversi ambienti e pratiche agricole, fornendo spazio per evoluzione e adattamento delle colture.

Martedì 21 gennaio si svolgerà, a Roma, un seminario di aggiornamento tecnico-scientifico rivolto ai tecnici Arsial e della Regione Lazio, e ad altri portatori di interesse in materia di biodiversità agricola. L’incontro è organizzato da Rete Semi Rurali e Federparchi ed in collaborazione con il progetto DYNAVERSITY.

Interverranno Riccardo Bocci, RSR; Matthias Lorimer, ECLLD; Maurizio Gubbiotti, Federparchi; Giuseppe Marcantonio e Marco Di Santo, ufficio agronomico PN Majella.

Appuntamento presso la sede ARSIAL, via Rodolfo Lanciani 38, Roma. Per registrarsi: livia.ortolani@semirurali.net