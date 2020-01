Federparchi ad Assisi alla presentazione dell "Manifesto per il clima"

Adesione dei parchi all'impegno comune per il clima e lo sviluppo sostenibile

22 Gennaio 2020

Il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri, in rappresentanza del sistema delle aree protette, parteciperà all’evento di presentazione del “Manifesto per il Clima” che si svolgerà ad Assisi il 24 gennaio.

L’appello, firmato anche da Federparchi, è promosso da Fondazione Symbola, dall’Anci e dalla sala stampa del Sacro Convento di Assisi ed ha visto l’adesione, insieme alla Federazione delle aree protette, di centinaia di soggetti, personalità ed associazioni del mondo produttivo, intellettuale, dell’ambientalismo, dell’associazionismo, del lavoro.

“Il tema dei mutamenti climatici è strettamente connesso con quello della tutela della biodiversità e degli habitat - ha affermato Sammuri - in questo campo, i parchi, oltre a svolgere la fondamentale funzione di conservazione del capitale naturale, possono costituire modelli di sviluppo sostenibile esportabili anche al di fuori dei propri perimetri.”

L’obiettivo del manifesto è quello di affrontare la sfida della crisi climatica con il contributo delle migliori energie tecnologiche, istituzionali, politiche, sociali, culturali e civiche del Paese, per una visione e una strategia del futuro improntate alla sostenibilità ambientale.

Link al manifesto di Assisi