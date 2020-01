Al parco delle Dolomiti Bellunesi il primo incontro sui bilanci dei parchi

Sammuri e Vigne: incontro positivo per rendere più efficiente la gestione amministrativa degli enti

23 Gennaio 2020

Si è svolto oggi presso la sede del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi il primo incontro sull’analisi dei bilanci dei parchi per implementare l’efficienza della gestione amministrativa.

“E’ stato un incontro molto produttivo che ripeteremo volentieri in tutti i parchi che lo richiederanno” ha commentato il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri che era accompagnato da Oscar Gibillini, esperto in gestione amministrativa. Soddisfatto anche il presidente del Parco Ennio Vigne che ha partecipato insieme ai funzionari amministrativi dell’Ente: “Ringrazio Federparchi per aver promosso questo incontro molto positivo. E’ utile avere un quadro generale da chi ha una visione nazionale d’insieme e tradurlo in indicazioni per il singolo parco. Il nostro ufficio ragioneria ha apprezzato i suggerimenti che sicuramente saranno utili per migliorare la gestione quotidiana del nostro ente. E’ importante fare squadra e il ruolo della Federazione è importante in questo. Siamo il primo parco a svolgere questa attività e inviterei gli altri presidenti a compiere questa esperienza che è stata un passaggio molto utile.”