Su Tv200 New farmers, nuovi agricoltori ed aree protette

Il programma, girato anche in otto parchi, in onda dal 30 gennaio al 19 febbraio, ore 19.30 e visibile online

10 Febbraio 2020

L’agricoltura e le storie degli imprenditori agricoli sostenibili al centro di “New Farmers: un viaggio tra i nuovi agricoltori”, il programma televisivo di Tv2000 giunto alla quarta edizione. In onda da giovedì 30 gennaio, dal martedì al venerdì alle 19.30, sino al 19n febbraio. il programma, condotto da Francesca Magnoni, racconta in 12 episodi, molti dei quali girati in aree naturali protette, le sfide degli agricoltori attraverso un viaggio lungo l’Italia sulle nostre tipicità agro-alimentari. Il focus di quest’anno riguarda la sostenibilità delle produzioni agro-alimentari, la tutela dell’ambiente e delle zone rurali, i sistemi per contenere la distruzione delle risorse naturali e l’impoverimento dell’agro-biodiversità, i cambiamenti climatici, la riduzione dell’inquinamento di suolo, acqua e atmosfera.

Molte delle delle 12 puntate, della durata di 22 minuti l’una, sono girate in parchi, aree protette e riserve naturali. Le aree protette vengono presentate nelle loro caratteristiche e con interviste. Infine, in ogni puntata, si trovano anche i consigli di uno chef per la preparazione di ricette regionali realizzate da giovani studenti di due istituti alberghieri italiani.

Le puntate del programma:

Il formaggio della transumanza di Campo Imperatore, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 30 gennaio. L’agricoltura sociale nella campagna salernitana. 31 gennaio. Il latte sostenibile del Parco Agricolo Sud Milano. 4 febbraio. Il pomodorino del Piennolo nel Parco Nazionale del Vesuvio. 5 febbraio. L’allevamento sostenibile nell’Alto Mugello. 6 febbraio. Il moscato Loazzolo DOC nell’Oasi WWF di Forteto della Luja. 7 febbraio. Il maiale brado del parco nazionale dei Monti Sibillini. 11 febbraio. L'adozione di alberi in Calabria. 12 febbraio. La fattoria del pesce nel parco naturale lombardo della Valle del Ticino. 13 febbraio. Il vino pregiato della Sabina. 14 febbraio. Il riso IGP del parco Delta del Po. 18 febbraio. Il prosciutto del Casentino. Parco nazionale delle Foreste Casentinesi. 19 febbraio.

Le puntate si possono rivedere tutte https://www.tv2000.it/newfarmers/