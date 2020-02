Per un Turismo Sostenibile nelle Aree Protette, incontro nazionale a Roma il 26 febbraio

Promosso da Federparchi, Parchi del Ducato, STTfT, nell’ambito del programma Erasmus+

20 Febbraio 2020

Favorire il turismo sostenibile nelle Aree Protette, è questo il tema dell’incontro che si terrà mercoledì 26 febbraio si terrà un incontro sul tema della sostenibilità ambientale delle attività turistiche nei parchi. L’appuntamento è promosso da Federparchi insieme ai Parchi del Ducato, ad STTfT e cofinanziato dal programma Erasmus+; l’incontro si svolgerà presso il Centro Congressi Cavour, ore 9.30, via Cavour 50/a, Roma. Nel corso dell’evento sarà presentata la piattaforma online del progetto Erasmus+: "Turismo Sostenibile: formazione per il domani" (STTfT – Sustainable Tourism Training for Tomorrow) e saranno approfonditi i temi inerenti la certificazione della Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS) per la quale i parchi italiani sono all’avanguardia in Europa.

L’appuntamento sarà occasione per individuare strategie e linee di azione comuni per proseguire il percorso della compatibilità ambientale nel comparto turistico nelle Aree protette al fine di incrementare modelli di sviluppo sostenibili che abbiano ricadute positive per i territori e le comunità, nell’ambito della piena tutela della biodiversità e degli habitat naturali.

Per iscrizioni (link)