Per un turismo sostenibile nelle Aree Protette, il programma del 26 febbraio

Incontro promosso da Federparchi, Parchi del Ducato, STTfT, nell’ambito del programma Erasmus+

21 Febbraio 2020

Favorire il turismo sostenibile nelle Aree Protette, è questo il tema dell’incontro che si terrà mercoledì 26 febbraio si terrà un incontro sul tema della sostenibilità ambientale delle attività turistiche nei parchi. L’appuntamento è promosso da Federparchi insieme ai Parchi del Ducato, ad STTfT e cofinanziato dal programma Erasmus+; l’incontro si svolgerà presso il Centro Congressi Cavour, ore 9.30, via Cavour 50/a, Roma. Nel corso dell’evento sarà presentata la piattaforma online del progetto Erasmus+: "Turismo Sostenibile: formazione per il domani" (STTfT – Sustainable Tourism Training for Tomorrow) e saranno approfonditi i temi inerenti la certificazione della Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS) per la quale i parchi italiani sono all’avanguardia in Europa.

L’appuntamento sarà occasione per individuare strategie e linee di azione comuni per proseguire il percorso della compatibilità ambientale nel comparto turistico nelle Aree protette al fine di incrementare modelli di sviluppo sostenibili che abbiano ricadute positive per i territori e le comunità, nell’ambito della piena tutela della biodiversità e degli habitat naturali.

PROGRAMMA DEI LAVORI

Ore 9.30 - Introducono:

Agostino Agostinelli, Giunta Esecutiva Federparchi

Agostino Maggiali, presidente Parchi del Ducato

Presentazione Piattaforma online del progetto Erasmus+:

“Turismo Sostenibile: formazione per il domani (STTfT –Sustainable Tourims Training for Tomorrow)

Sonia Anelli, Parchi del Ducato

Intervengono:

Patrizia Bertini, direttore responsabile FamilyGo

Marco Katzemberg, imprenditore turistico

Giovanni Moro, vicedirettore Dove

Giordano Roverato, redazione Viaggi in Bici

Maurizio Sarà, Università degli studi di Palermo

Violi Debora, direttore Confcooperative Cultura Turismo Sport

Ore 13.30 - Conclude:

Giampiero Sammuri, presidente Federparchi – Europarc Italia

Per iscrizioni

http://www.parks.it/registrazioni/index.php?id_evento=76