Giornata formativa su monitoraggio e tutela degli impollinatori, lun 24 febbraio

Presso ISPRA Roma, il presidente di Federparchi interverrà su Liste Rosse e ruolo delle aree protette

21 Febbraio 2020

Si svolgerà lunedì 24 febbraio, dalle 10.45 alle 17, la “giornata formativa per il monitoraggio e la tutela degli impollinatori” nell’ambito della Direttiva 2019 del Ministro dell’Ambiente ai Parchi Nazionali per le azioni dirette alla conservazione della biodiversità. L’incontro vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti degli enti parco nazionali e rappresenta un importante momento di formazione e condivisione sul tema degli impollinatori. L’appuntamento è presso l’ISPRA – SALA CONFERENZE, via Vitaliano Brancati n. 48 – Roma.

Il Programma dei lavori:

10.45- Saluti e presentazione L. Bonci, Ispra; C. Zaghi,MATTM– DG PNA

11.00-Finalità della direttiva del Ministro sugli impollinatori e del PAN sui prodotti fitosanitari

A. Maturani, D. Martino,MATTM–DG PNA

11.20–Liste Rosse Italiane: il ruolo del sistema delle Aree Protette per il monitoraggio e la conservazione delle specie minacciate G. Sammuri, Federparchi

11.40 - Le misure del Piano d’Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari per la tutela degli impollinatori: buone pratiche e sperimentazione della loro efficacia.

S. D’Antoni, V. Bellucci, P. Bianco – ISPRA, E. Rivella – ARPA Piemonte, S. Bonelli e M. Vercelli – Università di Torino, V. Ferri – Università Roma Tor Vergata

12.00 - Metodologia per il monitoraggio degli Apoidei in linea con l’iniziativa europea sugli impollinatori

M. Vercelli, Università di Torino - DISAFA

12.30 - Metodologia per il monitoraggio dei Lepidotteri: il Butterfly Monitoring Schemea supporto dell’iniziativa europea sugli impollinatori S. Bonelli,Università di Torino - DBIOS

13.00 – Domande e approfondimenti

13.30 – Pausa pranzo

14.15 – Esempi pratici per l’attuazione dei censimenti tramite transetti e scelta del sito S. Bonelli e M. Vercelli - UNITO

15.00 - Strumenti per la raccolta dei dati sulle aziende agricole per la pianificazione di interventi di informazione, sensibilizzazione e per attuazione del PAN S. D’Antoni, M. Gori, M. Guccione, S. Mandrone, L. Nazzini, C. Vicini - ISPRA

15.15 – Presentazione delle attività proposte dai Parchi nazionali sugli impollinatori

Rappresentanti degli Enti Parco nazionali

16.00-Discussione sull’utilizzo delle metodologie descritte per l’attuazione dei progetti proposti dai Parchi

17.00 - Chiusura dei lavori