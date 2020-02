Al via collaborazione tra Federparchi e Montura nel segno della sostenibilità

Cooperazione su tutela biodiversità, conoscenza del territorio e fruizione in sicurezza delle aree protette

27 Febbraio 2020

Federparchi e Montura hanno siglato una intesa di collaborazione sul tema del rapporto uomo e natura con la finalità di sviluppare attività di divulgazione sulla tutela della biodiversità, la conoscenza del territorio e per la fruizione in sicurezza delle aree naturali protette.

Montura è azienda leader in abbigliamento e calzature per ambiente e outdoor ed è particolarmente attiva, con Montura editing, alla promozione di iniziative ed eventi rivolti alla diffusione delle buone pratiche in campo naturalistico per favorire la consapevolezza dell’importanza che rivestono oggi i temi della sostenibilità. La cooperazione con Federparchi, che rappresenta il sistema delle aree naturali protette, quindi parchi nazionali, regionali, aree marine, riserve statali e regionali e quant’altro, risponde in pieno all’esigenze di incrementare la sensibilità sui temi ambientali.

L’intesa di cooperazione prevede attività che potranno avere anche carattere sportivo, editoriale e culturale, sempre orientate alla salvaguardia degli habitat naturali. Particolare attenzione sarà posta alla fruizione in sicurezza delle bellezze naturalistiche anche attraverso eventi formativi e alla necessità diun uso appropriato della cartografia, oltre che delle attrezzature necessarie a seconda dei contesti territoriali. In questo ambito vi sarà un impegno coordinatodi Federparchi e Montura, con specifiche iniziative, al fine di favorire attività di turismo sostenibile e consapevole, rispettoso dell’ambiente.

Sono previste agevolazioni per l’acquisto di prodotti a marchio Montura da parte dei parchi. Per info contattare la segreteria di Federparchi.