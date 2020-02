Emergenza clima e sostenibilità, il ruolo del parchi naturali, 13 marzo a Roma

Incontro formativo organizzato da Federparchi e Ordine dei Giornalisti del Lazio

27 Febbraio 2020

Federparchi e Ordine dei Giornalisti del Lazio organizzano un incontro formativo su "emergenza clima e sostenibilità, il ruolo del parchi naturali". L'incontro verterà sui temi della comunicazione di ambiente e natura: il sistema delle aree naturali protette per la tutela della biodiversità dalle minacce antropiche ed aliene; il contributo dei parchi nazionali, regionali e peri-urbani per il contenimento dei mutamenti climatici. Le aree protette come modelli di sviluppo sostenibile e le interazioni con il territorio e le comunità.. La comunicazione ambientale tra specificità e intersettorialità.

Venerdì 13 marzo, ore 9.30-13.30 Roma, Centro Congressi Carte geografiche, via Napoli 36 (via Nazionale)

Crediti formativi per i giornalisti tramite iscrizione su piattaforma Sigef

https://sigef-odg.lansystems.it/Sigefodg/