Contributi IUCN per la partecipazione di giovani al congresso di Marsiglia

La WCPA della IUCN stanzia contributi per giovani impegnati nella conservazione della natura che vogliono partecipare ai lavori dell’assise mondiale di giugno in Francia

28 Febbraio 2020

Il congresso della IUCN che si terrà a Marsiglia, in Francia, dall’11 al 19 di giugno sarà il più importante evento globale riguardante i temi della conservazione della natura che, a fronte dei mutamenti climatici in atto, assumono un rilievo fondamentale per il futuro del pianeta. L’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN) si è sempre impegnata affinchè in tali consessi vi fosse la più ampia partecipazione e condivisione possibile in modo da avere le voci di diverse culture, con particolare attenzione a quelle delle popolazioni indigene e dei giovani. Su entrambi il Congresso di Marsiglia dedicherà dei forum specifici.

A tale scopo la Commissione Mondiale per le Aree Protette (WCPA) della IUCN si impegna a sostenere la partecipazione di 20 giovani che possano partecipare attivamente ai forum tematici e contribuire ad alcune attività organizzative. E’ preferibile che i candidati siano impegnati sui temi della tutela della biodiversità e/o che siano già in contatto con i network della IUCN.

La WCPA provvederà a sovvenzionare i 20 giovani che saranno selezionati con una somma di 2000 franchi svizzeri. Si tenga presente che tale cifra potrebbe non essere sufficiente a coprire le spese per la permanenza in tutti i dieci giorni del Congresso.

La WCPA chiede ai suoi associati e alle aree protette interessate di segnalare dei giovani candidati che vogliano accedere al contributo per partecipare ai lavori e alle attività congressuali.

Le segnalazioni devono essere inviate entro il 6 marzo ai seguenti indirizzi:

penelope.figgis@outlook.com

Mike.WONG@iucn.org

Le segnalazioni devono essere composte da due comunicazioni:

Breve lettera di presentazione dell’Area protetta con la quale si specificano i motivi per cui si segnala un candidato interessato ad accedere al contributo.

La domanda del candidato a partecipare ai lavori con le specifiche di:

nome;

indirizzo;

nazionalità;

contatti mail e telefonici;

posizione corrente;

qualifica;

se è collegato alla IUCN in qualche modo;

300 parole sulle sue esperienze relative alle aree protette e alla conservazione naturalistica;

300 parole sul perché vuole partecipare al Congresso, cosa si aspetta e cosa potrebbe offrire alla WPCA in futuro;

la disponibilità del candidato a collaborare, a turno, in alcune mansioni per l’organizzazione del Padiglione del Pianeta Protetto.