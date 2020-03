ANAC rinvia gli obblighi di Trasparenza al 31 luglio

Provvedimento dell'Autorità a causa dell'emergenza sanitaria in corso

16 Marzo 2020

L’Anac ha pubblicato la deliberazione n. 213/2020 riguardante “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020 e attività di vigilanza dell’Autorità” cui sono state allegate le griglie di rilevazione per il rilascio dell’attestazione, da parte degli organismi/nuclei di valutazione.

A seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e delle recenti disposizioni in materia, DPCM 11 marzo 2020, applicabili all’intero territorio nazionale, l’ANAC ha comunicato che i termini per il rilascio delle attestazioni degli OIV, o strutture con funzioni analoghe, in materia di obblighi di pubblicazione sono prorogati al 30 giugno 2020 e non più al 31 marzo 2020.

L’attestazione dovrà poi essere pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” o “Società trasparente” entro il 31 luglio 2020 e non più entro il 30 aprile 2020.

Link al provvedimento