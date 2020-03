Avviso per una short-list di esperti per incarichi professionali e/o di collaborazione

Le richieste devono giungere entro l' 8 aprile

19 Marzo 2020

Federparchi intende costituire una short-list di esperti per l’affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione nell’attuazione dei diversi progetti in cui è coinvolta. Gli esperti dovranno supportare Federparchi, in base ai profili richiesti, nelle attività di management sulle diverse linee di intervento nelle quali la Federazione è impegnata. Le domande per la partecipazione alla short list devono essere inviate entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso

LINK per info sulle requisiti e modalità di partecipazione e per registrarsi.