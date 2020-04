Indicazioni utili per la predisposizione del Rendiconto Generale dei Parchi

In allegato nota esplicativa del dott. Gibillini e file xls su corretta compilazione Conto Economico art 2425 cc

1 Aprile 2020

Federparchi ha promosso una serie di incontri presso parchi nazionali per un confronto congiunto su aspetti trattati nella “Relazione sul risultato del controllo eseguito dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria dei 22 Enti Parco” per l’anno 2017; relazione nella quale sono emersi diversi aspetti di natura contabile e finanziaria meritevoli di un approfondimento ulteriore e condiviso con tutti gli Enti aderenti alla Federazione.

Attualmente gli incontri con le aree protette che hanno aderito all’iniziativa sono momentaneamente sospesi a causa dell’emergenza COVID-19. In attesa di riprendere le attività, si ritiene utile inviare in allegato la nota predisposta dal dott. Oscar Gibillini, incaricato dalla Federazione per il supporto amministrativo e contabile, con alcune indicazioni utili per la predisposizione del Rendiconto Generale chiuso al 31/12/2019 e da redigersi con le modalità previste dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97.

La nota, con allegato un file di excel, attiene alla corretta compilazione del Conto Economico, previsto dall’art. 41 del DPR 97/2003, con alcuni chiarimenti utili anche per la redazione della Nota Integrativa che ciascun Ente dovrà elaborare in sede di predisposizioni ed elaborazione dei documenti di “rendicontazione” dell’esercizio 2019.