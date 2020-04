La solidarietà di Europarc Federation ai soci per l'emergenza sanitaria in atto

Europarc conferma la disponibilità per qualsiasi tipo di supporto necessario per i gestori delle aree protette, invita tutti i soci a mantenere i contatti tramite le piattaforme online e fa il punto sulle variazioni degli appuntamenti programmati

3 Aprile 2020

La Federazione Europea delle aree protette ha inviato una lettera di solidarietà rivolta, in particolare, ai soci colpiti dal Coronavirus. La lettera - scritta non solo in inglese, tedesco, francese, italiano e spagnolo – conferma la disponibilità di Europarc per qualsiasi tipo di supporto possa essere necessario per i gestori delle aree protette, invita tutti i soci a mantenere attivi i contatti tramite le piattaforme online e fa il punto sulle varie iniziative rinviate o trasformate in eventi digitali.

Al momento resta confermata la Conferenza internazionale di Europarc il 27-30 ottobre in Austria, salvo verifiche della situazione; aumentano i webinar disponibili online; la giornata dei parchi del 24 maggio sarà un evento digitale; a breve inizieranno le consultazioni, sempre online, sulla nuova strategia di Europarc.

Qui di seguito il testo integrale della lettera di Carol Ritchie Executive Director di Europarc:

Cari soci,

Stiamo tutti vivendo tempi strani e difficili. Prima di tutto, a nome di tutti noi di EUROPARC, vorremmo esprimervi la nostra solidarietà e vicinanza: speriamo stiate tutti bene e al sicuro, riuscendo ad adattarvi alle difficoltà poste dall’isolamento di questo periodo.

Siamo un’organizzazione fondata sulla cooperazione internazionale, con la missione di riunire le persone per imparare insieme, per condividere insieme come tutelare il nostro patrimonio naturale.

La natura non conosce confini… non c’è messaggio più vero in questo momento, quando i confini dei nostri paesi sono stati eretti nuovamente.

La cooperazione internazionale e la volontà di riunire le persone insieme sono principi guida, ora più importanti che mai. EUROPARC sta facendo tutti gli sforzi possibili per continuare ad offrirvi le opportunità e occasioni di stare in contatto con i colleghi di tutta Europa. Vi vogliamo assicurare che NON SIETE SOLI, c’è un’intera comunità di persone affini, che possono offrire supporto, idee e stimolo in questo periodo di isolamento.

Se avete bisogno di consigli o idee su come affrontare la sfida della comunicazione e del confronto virtuale, non esitate a contattarci. Siamo qui per aiutarvi.

Ovviamente abbiamo dovuto cancellare tutti gli appuntamenti di EUROPARC fino a Luglio, quindi purtroppo, fra le tante attività, anche il campo Junior Ranger è stato annullato quest’anno.

Assemblea di EUROPARC, 27 Ottobre. Conferenza di EUROPARC, 27-30 Ottobre, Neusiedler See- Seewinkel National Park, Austria.

I programmi per lo svolgimento della Conferenza e dell’Assemblea Generale di Ottobre sono al momento mantenuti. Stiamo ovviamente monitorando da vicino la situazione e vi informeremo di eventuali cambiamenti non appena avremo notizie aggiornate.

Vi annunciamo pertanto che sono aperte le candidature per le prossime Elezioni del Consiglio Direttivo e del Presidente di EUROPARC.

Troverete tutte le informazioni in allegato e sul sito - protetto da password: memberseuroparc . Ci sono i documenti ufficiali e due note esplicative da parte dell’attuale Consiglio per aiutarvi nelle vostre considerazioni. Vi invitiamo a proporre candidature di persone che potranno guidare la Federazione nel corso dei prossimi anni.

Qualcosa di nuovo da imparare. Nuove idee da cogliere.

Partecipate ai nostri webinar. Mentre siamo tutti bloccati di fronte ai computer, vi invitiamo a partecipate ai nostri seminari online. Abbiamo una lunga lista di temi interessanti pervisti per le prossime settimane.

Mettersi in contatto attraverso l’Europa.

Avevamo già iniziato lo sviluppo di una nuova app per smartphone prima dell’arrivo del corona virus… e speriamo di averla disponibile il prima possibile… Vi darà l’opportunità di trovare e mettervi in contatto con altri gestori di aree protette, che come voi lavorano per i parchi di tutta Europa.

Giornata Europea dei Parchi in digitale.

Siamo coscienti che non sarà possibile celebrare la Giornata Europea dei Parchi nel modo abituale… ma vogliamo comunque evidenziare e celebrare anche quest’anno il ruolo prezioso dei parchi: con una campagna online. Questa è anche un’occasione entusiasmante per poter innovare il modo in cui promuoviamo i parchi… anche se al momento non sono accessibili. Ci stiamo lavorando ora e vi comunicheremo a breve dettagli su come potrete partecipare e contribuire. Possiamo fare di questo evento la più grande celebrazione virtuale dei parchi mai fatta sin ora!! A breve maggiori dettagli.

Guardando al futuro

Nel prossimo mese lanceremo la consultazione sulla nuova Strategia di EUROPARC. Un’opportunità per riflettere sulle nuove sfide e opportunità per le aree protette e per valutare come la nostra Federazione potrà fornire servizi e programmi che rispondano alle vostre esigenze. La consultazione si svolgerà interamente online, con l’opportunità di partecipare a specifici workshop con le vostre sezioni. A breve annunceremo le date.

Rimanete in contatto con i social network. Seguiteci attraverso i vari canali per avere gli aggiornamenti di quanto sta accadendo nel modo delle Aree Protette. Pubblicheremo aggiornamenti ed informazioni principalmente sui social network, continuiamo a pubblicare anche la nostra newsletter mensile e ad inviarvi aggiornamenti regolari via email.