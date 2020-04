Ministero Ambiente anticipa risorse alle AMP, l’apprezzamento di Federparchi

Sammuri: soddisfazione per la decisione di garantire liquidità alle Aree Marine al fine di proseguire, nel rispetto dell'emergenza sanitaria, l'attività di tutela della biodiversità

9 Aprile 2020

“Esprimo soddisfazione ed apprezzamento per la decisione del Ministero dell’Ambiente di anticipare una tranche del riparto annuale delle risorse destinate alle Aree Marine Protette italiane. La Direzione Generale per il Mare e le Coste del MATTM ha accolto la richiesta di Federparchi per garantire la necessaria liquidità alle AMP che costituiscono una parte importante del sistema italiano delle aree protette. Con l’anticipazione le Aree marine potranno garantire la funzionalità ordinaria, nel rispetto delle norme sull’emergenza sanitaria, e svolgere la loro attività primaria di tutela della biodiversità. Quando ci sarà la ripresa delle attività sono certo che anche le AMP, come tutti i parchi, daranno il loro contributo per la ripresa fisica, psicologica e ed economica del nostro Paese.”

Lo dichiara il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri commentando la decisione del Ministero dell’Ambiente sui fondi per le AMP