Riunione Direttivo Federparchi in videoconferenza

Approvato bilancio consuntivo 2019, rinviata assemblea dei soci, punto della situazione alla luce emergenza sanitaria e forte attenzione ai parchi regionali

10 Aprile 2020

Approvazione del bilancio consuntivo e rinvio dell’assemblea dei soci, sono queste le principali decisioni assunte dal Consiglio Direttivo di Federparchi che si è riunito giovedì 9 aprile in Videoconferenza. Nel corso della riunione è stato fatto il punto sulla situazione emergenziale in cui anche gli enti gestori della aree naturali protette si trovano al causa della pandemia da Covid19 e valutate iniziative utili da mettere in campo quando ci sarà la piena ripresa delle attività. E’ stato rimarcato come tutti gli enti associati stiano proseguendo le attività compatibilmente con le restrizioni in atto e tramite smartworking. E' stata posta, inoltre, una forte attenzione sulla situazione dei parchi regionali che saranno oggetto di incontri specifici regione per regione. Il Direttivo ha quindi approvato il bilancio consuntivo per il 2019 ed ha deliberato il rinvio dell’assemblea dei soci che dovrà svolgersi entro il 30 di giugno.