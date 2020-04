Decreto 10 aprile su emergenza Coronavirus

Si segnalano alcuni articoli di interesse per i parchi e l'allegato 3 con le attività che riprendono, comprese quelle agricole, silvicolture e forestali praticate anche nelle aree protette

15 Aprile 2020

Pubblichiamo il link al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 aprile scorso riguardante le misure sull’emergenza sanitaria in atto. Mettiamo in evidenza che le norme dell’articolo 1 riguardano la mobilità per esigenze di lavoro; quelle dell’articolo 3 sono norme sulla pubblica amministrazione; in particolare quelle dell’articolo 3, comma1 lettere e) e g) relative a modalità di svolgimento del lavoro pubblico.

Infine segnaliamo l’allegato 3 con l’elenco delle attività che possono riprendere i lavori, comprese la silvicoltura e tutte le tipologie di attività agricole praticate nelle aree naturali protette.

il decreto su governo.it