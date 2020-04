Avviso pubblico per short list per esperti di certificazione di primo livello,

Nell’ambito del progetto “OpenSpaceAlps: sustainable development of alpine open spaces by enhancing spatial planning governance” CUP E59E19001570003, finanziato nel contesto di INTERREG ALPINE SPACE 2014/2020

16 Aprile 2020

Avviso pubblico per l’istituzione di una short list di esperti per il conferimento di incarico per la certificazione di primo livello, relativo al progetto di cooperazione transazionale “OpenSpaceAlps: sustainable development of alpine open spaces by enhancing spatial planning governance” CUP E59E19001570003, finanziato nell’ambito del programma di cooperazione territoriale europea INTERREG ALPINE SPACE 2014/2020, nonchè relativo ad eventuali futuri progetti che coinvolgeranno Federparchi-Europarc italia.

La Federparchi, nell’ambito del nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali dell’Unione Europea 2014-2020, ha presentato, tra le altre, la proposte progettuale finanziabile attraverso l’Obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea” denominata “OpenSpaceAlps: Sustainable development of alpine open spaces by enhancing spatial planning governance” . Tale proposta è stata ammessa a finanziamento.

Come disposto dall’art. 23 (4) del Reg. (EU) nr. 1299/2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, le Autorità di Gestione dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea si accertano che “le spese di ciascun beneficiario partecipante a un'operazione siano state verificate da un controllore designato”.

Pertanto, la Federparchi intende istituire una short list (elenco ristretto di esperti) aperta ad evidenza pubblica, da cui attingere con immediatezza per attività connesse alla realizzazione dell’attività di controllore esterno di primo livello e la certificazione delle spese inerenti il Progetto “OpenSpaceAlps: Sustainable development of alpine open spaces by enhancing spatial planning governance”, approvato nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Europea transnazionale INTERREG ALPINE SPACE 2014/2020, nonché per attività di controllo di primo livello e la certificazione delle spese inerenti eventuali futuri progetti che coinvolgeranno la Federparchi nel prossimo triennio.

La costituzione della short list di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito.

L’inserimento nella short list non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico professionale presso Federparchi.

Inoltre Federparchi, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del Dlgs n. 50/2016, nei tre anni successivi alla stipula del contratto, potrà affidare al controllore di primo livello individuato con la presente procedura eventuali ulteriori incarichi di certificazione della spesa inerenti ad eventuali futuri progetti che coinvolgeranno la Federparchi, fermo restando che l’importo complessivo degli affidamenti non potrà superare l’importo previsto dall’articolo 36, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016.

Per iscrizioni andare su https://federparchi.pro-q.it/