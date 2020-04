Federparchi aderisce al “manifesto per il turismo italiano” di ASTOI

Per superare la crisi da lockdown, azioni condivise con Confindustria viaggi a sostegno del settore e all'insegna della sostenibilità

20 Aprile 2020

Federparchi - Europarc Italia, che rappresenta il sistema delle aree protette italiane, aderisce e dà il patrocinio al “manifesto per il turismo italiano” promosso da “Astoi – Confindustria viaggi”, condividendo le linee fondamentali dell’appello ed auspicando la condivisione di azioni comuni per il rilancio del settore. Federparchi ricorda che le aree naturali protette sono mete di turismo sostenibile e che nei territori dei parchi e nelle aree limitrofe il comparto turistico rappresenta una voce rilevante per l’economia delle comunità. Il patrocinio di Federparchi vuole essere, allo stesso tempo, uno stimolo affinchè, a maggior ragione a seguito della pandemia da Coronavirus, le attività turistiche siano sempre più orientate alla compatibilità ambientale e rispettose degli ecosistemi, essendo la natura un patrimonio prezioso.

Link al “Manifesto per il turismo italiano”

https://www.astoi.com/