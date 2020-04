50° Earth Day, dibattito in diretta streaming, mercoledì 22 ore 17

Sulle pagine facebook di TeleAmbiente, Federparchi, Univerde e Soc.Geografica Italiana

21 Aprile 2020

In occasione del cinquantesimo Earth Day, sulle pagine facebook di Federparchi, Fondazione Univerde, Società Geografica Italiana e TeleAmbiente, si terrà una diretta streaming sul tema “La bellezza della natura, opportunità per la ripresa del turismo in Italia”. L’appuntamento è per mercoledì 22 alle ore 17. Intervengono Giampiero Sammuri presidente di Federparchi; Alfonso Pecoraro Scanio presidente della Fondazione Univerde; Claudio Cerreti, presidente S.G.I; Roberto Morassut sottosegretario all’ambiente; Giancarlo Morandi presidente Cobat; Rosalba Giugni presidente Marevivo; Giovanni Cannata presidente parco nazionale di Abruzzo Lazio e Molise; Italo Cerise presidente del parco nazionale del Gran Paradiso; Domenico Pappaterra presidente del parco nazionale del Pollino. Modera Stefano Zago direttore TeleAmbiente.