Riunione Federparchi - AMP per una nuova centralità delle aree marine

Diciotto aree marine protette hanno discusso con la Federazione soprattutto di come gestire la ripresa dopo il lockdown. Costituiti tre gruppi di lavoro

23 Aprile 2020

Riunione telematica della Giunta esecutiva di Federparchi con i rappresentanti di quasi tutte le Aree Marine Protette al fine di analizzare la situazione in vista della Fase Due, dopo il blocco di tutte le attività a causa della pandemia da Coronavirus. Il meeting digitale si è svolto il 21 aprile ed è stato intenso e partecipato e ha dato la possibilità di un confronto ampio fra i vertici della Federazione delle aree protette e diciotto dirigenti delle AMP. Sul tavolo sono stati messi problemi vecchi e nuovi, anche se l’attenzione si è rivolta soprattutto alle questioni legate all’emergenza sanitaria; in ogni caso vi è stata un’ampia convergenza sulla necessità di affrontare le questioni in un’ottica di sistema e di collaborazione reciproca, evitando frazionamenti e affinché la Federparchi assuma in pieno la rappresentanza delle aree marine.

Al fine di sviluppare un’azione strutturata di coordinamento sono stati costituiti tre gruppi di lavoro. Il primo gruppo riguarda la “Fase Due” e tutto ciò che afferisce alle modalità di ripresa della attività dopo il blocco; il gruppo è coordinato da Augusto Navone direttore della AMP Tavolara-Punta Coda Cavallo. Il secondo affronterà i temi legati alle problematiche della gestione ordinaria, ossia regolamenti, disciplinari, vigilanza e quant’altro attiene all’attività quotidianità delle AMP; coordinato da Salvatore Livreri Console direttore della AMP delle Isole Egadi. Il terzo gruppo, infine, coordinato da Antonio Miccio direttore AMP Punta Campanella, si occuperà dei temi legati alle risorse finanziarie, comprensivi dell’accesso a fondi ed a progetti nazionali ed internazionali.

Federparchi, inoltre, ha assunto l’impegno di rappresentare presso il Ministero dell’Ambiente le difficoltà economiche in cui si ritrovano le Aree marine a seguito del lockdown. Il venire meno dell’autofinanziamento collegato con le attività di turismo sostenibile in esse praticate, costituisce un problema non da poco per le esigue finanze delle Amp, già dotate di scarsi fondi, e comporta la necessità di interventi straordinari di sostegno.

Il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri, nelle sue conclusioni, ha anche ribadito la determinazione a portare avanti, nel confronto con governo e Parlamento, la proposta di estensione delle Zone Economiche Ambientali, oggi previste per i soli parchi nazionali, a tutte le Aree Protette e, quindi, anche alle aree marine. In tal modo anche le AMP avrebbero accesso ai benefici e alle agevolazioni delle ZEA al fine di divenire anch’esse un punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile del territorio.