LEX – Circolari INPS sul DURC online e INAIL tutela infortunistica per Coronavirus

Pubblichiamo due documenti che possono essere utili per gli enti gestori delle aree protette

24 Aprile 2020

L’INPS ha comunicato, con la nota n. 1546 dell’8 aprile 2020 e inviato come circolare il 21 c.m., il rilascio dell’implementazione procedurale della funzione “Consultazione” sull’applicativo DURC on Line con validità prorogata ai sensi di legge al 15 giugno 2020 in caso di richieste di verifica della regolarità contributiva.

L’INAIL, con la circolare n. 13 del 3 aprile, informa sulla tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro e sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni.

