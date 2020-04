LEX Sintesi esplicativa per aree protette nota INAIL sicurezza lavoro

Nota riferita alla circolare INAIL pubblicata sempre su questo sito in data odierna

24 Aprile 2020

La nota in allegato costituisce una sintesi delle linee guida INAIL appena pubblicate sul sito www.federparchi.it. La nota è sagomata esclusivamente per gli enti di gestione delle aree protette, costituenti, ad ogni effetto di legge, enti della pubblica amministrazione. Essa è destinata ai vertici degli enti medesimi che, in qualità di datori di lavoro hanno la responsabilità organizzative del luogo di lavoro.