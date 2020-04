Antonio Briscione nuovo coordinatore Federparchi Campania

E' presidente della RN Foce Sele e subentra ad Agostino Casillo

24 Aprile 2020

Il professor Antonio Briscione è stato eletto come nuovo coordinatore di Federparchi per la regione Campania e subentra ad Agostino Casillo a cui vanno i ringraziamenti della federazione per il lavoro svolto. Briscione è presidente dell’Ente delle Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Erimita Marzano. A lui vanno gli auguri di buon lavoro, certi del suo impegno per le aree naturali protette.