LEX Modifiche al Cura Italia, sospensione dei procedimenti amministrativi

Introdotto un nuovo comma 1-bis che prevede la sospensione dei termini delle procedure concorsuali, di notificazione dei processi verbali, di termini per la presentazione di ricorsi giurisdizionali

28 Aprile 2020

In sede di conversione del decreto è stato introdotto un nuovo comma 1-bis che prevede la sospensione dei termini delle procedure concorsuali, di notificazione dei processi verbali, di termini per la presentazione di ricorsi giurisdizionali di cui alla L. n. 689/1981. Il nuovo comma 2 statuisce: la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, comprese gli atti edilizi, le autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, scaduti già o che scadano in un periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020; la proroga dura 90 giorni a partire dalla dichiarazione di cessazione dello stato di crisi sanitaria. La disposizione estende, inoltre, l’applicazione del suddetto termine anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati. Inoltre sono state introdotte, ex lege alcune ipotesi di nuove proroghe quali: 1. 90 giorni il termine di validità e i termini di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione e accordi similari comunque denominati, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di ogni altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020; 2. 90 giorni i termini di inizio e fine lavori dei contratti d’appalto tra privati in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura. La disposizione precisa inoltre che, in deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori. Introdotto anche un nuovo comma 6-bis che sancisce la sospensione dei termini di prescrizione quinquennale degli illeciti amministrativi in materia di lavoro e legislazione sociale fino al 31 maggio 2020. Si ricorda che l’art. 28, L. n. 689/1981 prevede che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. La norma precisa, altresì, che, ove il decorso del termine medesimo abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio dello stesso è differito alla fine di tale periodo e che per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all’art.14, L. 689/1981 (contestazione e notificazione delle violazioni). L’art. 14, L. 689/1981 in caso di mancata contestazione immediata della violazione al trasgressore, fissa in 90 giorni (360 giorni per i residenti all’estero) il termine a disposizione dell’amministrazione per procedere alla contestazione dell’addebito con notificazione degli estremi della violazione.