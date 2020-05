Turismo sostenibile nei parchi, prosegue progetto STTFT

Federparchi collabora con la piattaforma interattiva per la formazione nell’ambito di Erasmus+

4 Maggio 2020

Favorire il turismo sostenibile nelle Aree Protette, è questa una delle priorità di Federparchi che diventa ancora più attuale con l’avvicinarsi della riapertura al pubblico delle aree naturali protette, che sarà stabilità nei tempi e nei modi dalle autorità competenti.

Nel frattempo Federparchi prosegue la collaborazione con il progetto "Turismo Sostenibile: formazione per il domani" (STTfT – Sustainable Tourism Training for Tomorrow) che si svolge nell’ambito di Erasmu+ e promosso dai Parchi del Ducato.

Per approfondire invitiamo a visitare il https://sttft.eu/ e accedere alla piattaforma gratuita on line http://www.sustainabletourismtraining.eu, uno strumento agile ed interattivo per la formazione dei soggetti interessati al turismo sostenibile che offre casi studio, video ed esperienze interattive.

Attraverso la piattaforma online viene offerto materiale gratuito sui nove temi chiave della “Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette”. Queste informazioni sono utili per il personale dei parchi, le imprese turistiche e gli altri portatori di interesse. Ogni tema è brevemente introdotto da un piccolo video-messaggio che ne spiega l’obiettivo e l’importanza. Successivamente sono inseriti degli “approfondimenti”. Volendo essere uno strumento interattivo è presente anche un questionario per eventuali miglioramenti.