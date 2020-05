LEX Vademecum ANAC su appalti

In allegato sul sito Federparchi le opportunità del codice appalti per ridurre i tempi delle gare

4 Maggio 2020

Pubblichiamo, in allegato sul sito www.federparchi.it, il vademecum dell’Autorità Anti Corruzione (ANAC) relativo al codice degli appalti e alle possibilità che offre per ridurre i tempi delle procedure di gara. Il Vademecum fornisce una ricognizione delle norme vigenti per aiutare le stazioni appaltanti a far fronte all'emergenza sanitaria in atto e in tutte le ipotesi in cui si renda necessaria, in presenza dei presupposti di legge, un’accelerazione o una semplificazione delle procedure di gara.