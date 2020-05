LEX Direttive per il lavoro nelle PP.AA. Fase 2

Prosegue obbligo smartworking con rimodulazione delle funzioni

6 Maggio 2020

Pubblichiamo in allegato, sul sito www.federparchi.it, le Direttive del Dipartimento della Funzione pubblica sulle modalità di lavoro nelle Pp.Aa. nella fase 2 “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”. Prosegue l’obbligo del telelavoro, ma le attività sbloccate dopo il 4 maggio diventano essenziali per le attività amministrative. Le Pp.Aa devono rimodulare, in generale, l’organizzazione di lavoro valorizzando il lavoro agile.