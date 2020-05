La fruizione delle aree protette ai tempi del Covid19, su Zoom, Fb e YouTube.

Webinar promosso da Federparchi, PNAT e RomaNatura giovedì 14, alle ore 15

11 Maggio 2020

Federparchi, Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e l’Ente Roma Natura organizzano un Webinar giovedì 14, alle ore 15, sul tema: "la fruizione delle aree protette ai tempi del covid - 19: istruzioni per l'uso". 100 collegamenti su Zoom, possibile seguire il dibattitto sulla pagina facebook e sul canale YouTube di Federparchi.

Relatori:

Giampiero Sammuri - Presidente Federparchi-Europarc Italia

Maurizio Gubbiotti - Presidente Roma Natura

Prof. Massimo Ciccozzi - Head of Medical Statistics and Epidemiology Unit Faculty of Medicine, Campus Bio-Medico University

Laura De Gara - Preside della Facoltà Dipartimentale di Scienze e Tecnologie per l’Uomo e l’Ambiente, Università Campus Bio-Medico di Roma.

intervengono: Maurizio Burlando; Patrizio Scarpellini; Marino Garfagnoli; Giuseppe Giangregorio

In diretta su Fb e YouTube di federparchi. Per partecipare su Zoom qui il link, disponibili cento collegamenti.



Please click the link below to join the webinar:

https://us02web.zoom.us/j/82600428299