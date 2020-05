Conferenza finale del progetto CEETO su turismo sostenibile

Giovedì 14 maggio ore 9.30 su Zoom, sessione plenaria e tavola rotonda online su Zoom

12 Maggio 2020

Il progetto CEETO terrà la sua Conferenza finale online il 14 maggio alle 09:30h CET e organizzata dal Parco Naturale Sölktäler (Austria). Il progetto (Central Europe Eco-TOurism) riguarda modalità, governance, promozione ed implementazione del turismo sostenibile nelle aree naturali protette nell’Europa centrale. La Conferenza è aperta a tutti gli interessati. Il programma della Conferenza coprirà diversi esempi di misure di monitoraggio e gestione dei visitatori presentati dai partner del progetto CEETO. Saranno affrontate anche diverse questioni riguardanti la sostenibilità del turismo e i benefici che ne derivano per le comunità locali, condividendo con il pubblico anche le considerazioni riguardanti le esigenze regionali e nazionali. Infine, sarà presentata un'analisi approfondita dei risultati del progetto CEETO, il potenziale del progetto e gli strumenti disponibili per sviluppare ulteriormente il turismo sostenibile nelle aree protette in futuro.

Il progetto CEETO – Interreg Central Europe - è iniziato nel 2017 con l'accordo tra undici partner di sei diversi paesi europei con un obiettivo comune: proteggere e valorizzare il patrimonio naturale delle Aree Protette e dei siti Natura 2000 promuovendo un innovativo modello di pianificazione del turismo sostenibile; Federparchi ha dato un contributo rilevante al suo svolgimento. Capofila è la Regione Emilia Romagna (servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna). In Italia le azioni pilota si sono svolte nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, nel parco regionale del Delta del Po e nel parco regionale dell’Alto Appennino Modenese.

Per ulteriori informazioni:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CEETO-Online-Final-Conference-on-Sustainable-Tourism.html

per la registrazione, vai su:



https://zoom.us/meeting/register/tJ0tduqqrz0pGtLQsU_SoqG7w9X2Obvo5Uuc