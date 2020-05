I parchi e il protocollo per la ripresa su SkyTg24

Il sistema delle aree protette e il protocollo per le attività di turismo sostenibile

15 Maggio 2020

Il valore e la funzione del sistema delle aree naturali protette in Italia a tutela della biodiversità e come far ripartire la filiera del turismo sostenibile che crea valore e sviluppo all'insegna della compatibilità ambientale. Gli argomenti sono stati trattati in un servizio di SkyTg24 andato in onda il 14 maggio e girato nella Riserva Naturale di Monte Mario, a Roma, ma guardando la complessità del mondo dei parchi italiani e la sfida per la ripresa dopo l'emergenza sanitaria.

Link al Video