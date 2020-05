LEX Raccolta ARAN sulla contrattazione decentrata

15 Maggio 2020

Pubblichiamo la raccolta sistematica degli orientamenti applicativi dell’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) in tema di contrattazione integrativa, con le modalità operative per gli istituti contrattuali.

Il documento, del marzo 2020, si articola in tre sezioni:

1) delegazione trattante di parte sindacale;

2) regole della contrattazione integrativa;

3) sottoscrizione dei contratti integrativi.

Documento in allegato sul sito www.federparchi.it