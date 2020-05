Gemme d’autore, incontro fra natura e cultura: Nazzaro legge Marsh con le immagini del parco della Val Grande

Stefano Nazzaro legge brani di Marsh con le immagini del parco della Val Grande

17 Maggio 2020

Parte il progetto “Gemme d’Autore”, un incontro fra natura e cultura: letture, scritture, poesie incontrano le immagini dei parchi naturali. I video nascono da un’idea di Luciano Minerva, Associazione LaCittàdiIsaura, con Federparchi. La prima “Gemma” la offre Stefano Nazzaro, che legge scegliendo brani dal libro “L’Uomo e la Natura”, di George P. Marsh, abbinate alle immagini sono del Parco Nazionale della Val Grande.

Marsh è stato ambasciatore americano in Italia, scelto dal Presidente Lincoln 160 anni fa; scrisse un volume ponderoso che metteva in rilievo, già all’epoca, quali fossero i pericoli che l’uomo può arrecare alla Natura se non ne ha cura.

Link a Video