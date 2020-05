Esiti short-list per incarichi professionali di collaborazione con Federparchi

19 Maggio 2020

In merito all’avviso del 9 marzo scorso per la creazione di una short list per incarichi professionali di collaborazione con Federparchi, si comunica che sono state espletate le procedure di valutazione die profili. Nella sezione “Comunicazioni amministrative gare” del portale

www.federparchi.pro-q.it è consultabile l'elenco degli ammessi.