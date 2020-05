Turismo sostenibile nei parchi e Covid19, diretta web ven 22

Incontro online in diretta su Zoom e la pagina Facebook di Federparchi

19 Maggio 2020

Favorire il turismo sostenibile nelle Aree Protette garantendo fruibilità e sicurezza sanitaria dopo l’emergenza da Covid19. Tenere presente il ruolo della formazione dei gestori e degli operatori delle nelle aree naturali protette. E’ questo lo scopo dell’incontro digitale via Zoom di venerdì 22 maggio, alle ore 15, che sarà trasmesso anche in diretta Facebook sulla pagina Federparchi.

Il confronto si svolge nell’ambito della collaborazione con il progetto "Turismo Sostenibile: formazione per il domani" (STTfT – Sustainable Tourism Training for Tomorrow) promosso dai Parchi del Ducato e inserito nel contesto europeo di Erasmus+.

Register in advance for this webinar:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qNZr_VS0ShO3TEEHoRQJcg